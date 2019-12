Golfer Wil Besseling is er zondag net niet in geslaagd om zijn eerste toernooi op de Europese Tour te winnen. De Nederlander kende bij het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika een matige slotronde en eindigde als gedeeld derde.

Besseling ging donderdag na de openingsdag aan de leiding en handhaafde zich in de dagen die volgden in de top, waardoor hij zicht had op de eindzege. Bij de laatste hole verspeelde hij zijn kans met een bogey.

De overwinning ging naar de Spanjaard Pablo Larrazábal, die eindigde op 280 slagen. De tweede plek was voor de Zweed Joel Sjöholm (281) en de top drie werd gecompleteerd door drie golfers, onder wie Besseling (282).

Het toernooi in Zuid-Afrika, waar voor het eerst in de historie in korte broek mocht worden gespeeld, vormde de start van een nieuw seizoen op de Europese Tour. Lars van Meijel eindigde als gedeeld 24e en Darius van Driel, de derde Nederlandse deelnemer, haalde eerder de cut niet.

Dit seizoen zijn met debutanten Van Meijel en Van Driel en oudgediende Joost Luiten voor het eerst in jaren drie Nederlanders vertegenwoordigd op de Europese Tour.

Luiten neemt momenteel rust en deed daarom niet mee aan het Alfred Dunhill Championship. Besseling is alleen speelgerechtigd op de kleinere toernooien van de Europese Tour, zoals in Zuid-Afrika.