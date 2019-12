Zwemster Kira Toussaint begint deze week in Glasgow voor het eerst als een van de titelfavorieten aan een groot toernooi. De rugslagspecialiste, die dit najaar het ene na het andere Nederlandse record breekt, is het zwemmen meer gaan waarderen en gelooft in aanloop naar de EK kortebaan ook steeds meer in haar eigen potentie.

'Toussaint rijgt records aaneen' (NOS, 22 oktober), 'Toussaint blijft Nederlands record op rugslag aanscherpen' (AD, 12 oktober) en 'Toussaint scherpt Nederlands record verder aan' (NU.nl, 11 oktober). Een greep uit de lovende nieuwskoppen van de laatste twee maanden over Toussaint. De 25-jarige Amsterdamse kan een bescheiden lach niet onderdrukken als ze erkent dat "het inderdaad lekker gaat".

"Het is heel erg wennen om mijn tijden als een gewoonte te zien", zegt Toussaint na een training in het Sloterparkbad in Amsterdam in gesprek met NUsport. "Als sporter kijk je altijd direct naar wat er beter kan en hoe je het nóg beter kan doen, maar soms moet je ook even denken: eigenlijk was het best wel goed."

"Een vriend van mij zag een keer dat ik héél verbaasd keek toen ik na de race een goede tijd van mezelf zag. Hij zei toen ook: 'Geloof je niet dat je hard kan zwemmen of zo?' Daar komt het soms wel op neer. Ik blijf mezelf de hele tijd verbazen."

Niet alleen staan de Nederlandse records op de 50 en 100 meter rugslag (korte- én langebaan) op de naam van Toussaint, ze wist die nationale toptijden de afgelopen weken ook regelmatig verder aan te scherpen. De Noord-Hollandse zit in de vorm van haar leven en dat heeft ironisch genoeg deels te maken met het absolute dieptepunt uit haar loopbaan.

Kira Toussaint is in de vorm van haar leven. (Foto: Pro Shots)

'Ik waardeer het zwemmen veel meer'

Eind 2018 werd Toussaint ten onrechte beschuldigd van dopinggebruik, waardoor ze maanden niet in actie mocht komen. Haar dopingtest bleek uiteindelijk 'valspositief', veroorzaakt door toegestane medicatie die ze gebruikt. Hoewel ze lange tijd niet mocht zwemmen, leverde die pijnlijke blunder van de instanties haar nieuwe inzichten op.

"Die zaak heeft invloed gehad op hoe ik de sport benader. Zwemmen was altijd iets wat ik gewoon deed, maar nu waardeer ik het veel meer", zegt Toussaint. "Een mooi voorbeeld is een zwemtoernooi in Antwerpen, dat altijd in januari wordt gehouden. Dat is eigenlijk geen leuke wedstrijd, want het duurt lang en het is een beetje sfeerloos."

"Iedereen zeurt er ook altijd over, maar de afgelopen keer mocht ik door die zaak niet meedoen. Toen had ik zoiets van: Jezus jongens, ik wil zo graag, hou even op met zeuren over dat toernooi. Ik heb in die periode geleerd dat zwemmen niet alles is in mijn leven. Daardoor kan ik nu vrijer zwemmen en dat verklaart waarom ik nu zo goed ben."

De status van Toussaint is door haar recente topprestaties anders geworden en dat zorgt ook voor meer verwachtingen bij de buitenwacht, zeker met het oog op de Olympische Spelen van volgende zomer in Tokio. Ze merkt zelf ook dat haar ontwikkeling niet onopgemerkt blijft bij de media.

"Op een internationale zwemsite las ik ergens dat ik er op mij gelet moest worden omdat ik een dark horse voor een olympische medaille ben. Dat is wel leuk om te lezen. Mijn coach zei een tijd geleden al dat ik de tijden kan zwemmen die ik nu zwem, maar dat geloofde ik zelf eigenlijk nooit. Nu besef ik langzaam dat dat soort doelen wél mogelijk zijn."

Kira Toussaint is blij dat ze momenteel vrijer kan zwemmen. (Foto: Pro Shots)

'Dit is hét moment om goud te pakken op EK'

Een aantal Nederlandse zwemsters - onder wie uithangbord Ranomi Kromowidjojo - kiest ervoor om de EK kortebaan acht maanden voor de Spelen over te slaan en zich volledig te richten op de Swim Cup in Amsterdam, waar olympische kwalificatie in het verschiet ligt.

De Swim Cup begint slechts vijf dagen na de laatste dag van de EK, maar voor Toussaint was het absoluut geen optie om het toernooi in Glasgow te laten schieten. Ze wil revanche voor vorig jaar, toen ze al in het Chinese Hangzhou aanwezig was voor de WK kortebaan, maar door de dopingbeschuldiging het eerste vliegtuig naar huis moest nemen.

"Door het missen van de WK vorig jaar moet en zal ik nu de EK kortebaan zwemmen", klinkt Toussaint duidelijk. "De wereldbekers van de laatste maanden gingen goed en ik heb al regelmatig 59,9 (de olympische limiet op de 100 meter rugslag, red.) gezwommen, waardoor ik denk dat het me moet lukken om de EK met de Swim Cup te combineren. Het staat elkaar niet in de weg."

Ondanks haar successen blijft Toussaint tegenover media normaal gesproken liever bescheiden over haar kansen op de EK (4-8 december), maar de in topvorm stekende zwemster weet waar ze staat in Glasgow. "Ik wil gewoon goud pakken daar. Dat is iets wat ik tegen mezelf en mijn omgeving heb uitgesproken. Logisch toch? Als er een moment is om te winnen, dan is het nu."