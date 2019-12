Lois Abbingh merkt dat de pijnlijke nederlaag van zaterdag tegen Slovenië (26-32) op het WK nog nadreunt bij de Nederlandse handbalsters. De gedeeld topscorer hoopt dat Oranje het zelfvertrouwen in de komende duels met Angola (maandag) en Cuba (dinsdag) weer op kan krikken.

"We zijn wel een beetje bijgekomen, maar de teleurstelling is zeker nog aanwezig", zegt Abbingh zondag vanuit Japan in gesprek met NUsport. "Vooral omdat we wisten dat het duel met Slovenië heel belangrijk was. We hebben wel even getraind en dat was fijn, maar we willen zo snel mogelijk weer in actie komen."

Nederland zal maandag tegen het fysiek sterke Angola een stuk beter voor de dag moeten komen dan zaterdag tegen Slovenië. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade was geen schim van de succesformatie van de laatste jaren en verloor verrassend met zes doelpunten verschil.

"Eigenlijk alles ging mis. Het was collectief gewoon niet goed genoeg", stelt de 27-jarige Abbingh, met vijf treffers gedeeld topscorer tegen Slovenië. "In defensief en aanvallend opzicht was het niet zoals we normaal voor de dag komen. Het is ook niet de schuld van één of een paar speelsters; niemand zat lekker in de wedstrijd."

De wedstrijd tegen Slovenië werd vooraf door de speelsters bestempeld als een sleutelduel en daarom kwam de nederlaag des te harder aan. "We hebben hard getraind, zijn gewend aan Japan en waren er klaar voor. De sfeer in het team is nog heel goed, maar het zelfvertrouwen heeft wel een deukje opgelopen."

Bondscoach Emmanuel Mayonnade kende een teleurstellende start van zijn eerste grote toernooi met Oranje. (Foto: Pro Shots)

'Duel met Angola wordt een gevecht'

Om het goede gevoel terug te krijgen en de titelaspiraties levend te houden, moet Nederland de komende groepsduels met de zwakkere ploegen Angola en Cuba in ieder geval winnen. De Angolezen verloren hun eerste duel van Servië (32-25) en Cuba werd vernederd door vicewereldkampioen Noorwegen (47-16).

Hoewel Angola op papier een mindere ploeg is, staat de Afrikaanse formatie vanwege het fysieke spel te boek als een lastige tegenstander. "Als je ziet wie ze allemaal hebben meegenomen naar het WK, wordt het echt een gevecht. Waar we vooral voor moeten waken? Voor de gezondheid van de speelsters", aldus Abbingh.

"Fysiek wordt het pittig, dus we moeten Angola op snelheid proberen te verslaan. Dat is onze kracht, al werd het tegen Slovenië een beetje chaotisch doordat de dekking niet goed stond. Daar moeten we op letten. We willen ons graag revancheren, dus laat die wedstrijd maar komen."

De wedstrijden van Nederland tegen Angola en Cuba beginnen maandag en dinsdag om 07.00 uur Nederlandse tijd. De beste drie landen in de groep plaatsen zich voor de hoofdronde. Op de laatste twee wereldkampioenschappen eindigde Oranje op het podium (zilver in 2015 en brons in 2017).