Nyck de Vries heeft zijn loopbaan in de Formule 2 zondag afgesloten buiten de punten. De kampioen kwam in de sprintrace in Abu Dhabi niet verder dan plek dertien.

De 24-jarige Fries was de race ook van die positie begonnen, nadat hij zaterdag al als dertiende was geëindigd in de hoofdrace.

De Vries kwam in zijn laatste optreden in de opstapklasse van de Formule 1 niet in de buurt van de punten. Hij verloor na de start enkele plaatsen, die hij louter door het uitvallen van andere coureurs weer goedmaakte.

De coureur was al enige tijd zeker van de titel en reed onlangs al mee in het openingsweekend van de Formule E. In die klasse voor elektrische auto's rijdt hij dit seizoen voor het team van Mercedes.

De zege in Abu Dhabi ging naar de Italiaan Luca Ghiotto. Hij bleef Nicholas Latifi voor. Die Canadees is in tegenstelling tot De Vries volgend seizoen wel actief in de Formule 1. Hij heeft een zitje gekregen bij Williams.

Sérgio Sette Câmara eindigde als derde. De Braziliaan begon de race als achtste, nadat hij zaterdag de hoofdrace had gewonnen.