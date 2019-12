De Oegandese atleet Joshua Cheptegei heeft zondag het wereldrecord op de 10 kilometer op de weg scherper gesteld. Hij dook in Valencia zes seconden onder de oude toptijd.

Cheptegei kwam op het parcours dat over het oude stratencircuit van Valencia was uitgestippeld tot een tijd van 26 minuten en 38 seconden.

Daarmee liep de 23-jarige Oegandees de oude toptijd van Leonard Komon uit de boeken. Die Keniaan kwam ruim negen jaar geleden in Utrecht tot 26 minuten en 44 seconden.

De 10 kilometer in Valencia, die tegelijk wordt afgelegd met de marathon, stond voor de laatste keer op het programma. De organisatie wilde er daardoor alles aan doen om het evenement af te sluiten met een toptijd.

Voor Cheptegei is het wereldrecord zijn derde mijlpaal van het jaar. De pupil van de Nederlandse trainer Addy Ruiter veroverde eerder in Aarhus de wereldtitel op de 10 kilometer cross en voegde daar bij de WK outdoor in Doha de wereldtitel op de 10.000 meter op de baan aan toe.