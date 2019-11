Nyck de Vries heeft zaterdag teleurstellend gepresteerd in zijn voorlaatste race als Formule 2-coureur. De kampioen moest in de hoofdrace van de Grand Prix van Abu Dhabi genoegen nemen met de veertiende plaats.

De Vries kwalificeerde zich vrijdag als zesde, maar slaagde er een dag later bij de start van de race niet in om plekken te winnen en zakte naarmate de wedstrijd vorderde steeds verder naar achteren.

De Braziliaan Sérgio Sette Camara won vanaf poleposition de hoofdrace, voor de Japanner Nobuharu Matsushita (tweede) en de Chinees Guanyu Zhou (derde).

De Vries is al lang en breed zeker van zijn eerste titel in de Formule 2. Hij stelde de eindzege eind september al veilig in Sotsji, waar hij zijn vierde zege boekte van dit seizoen.

De Vries maakte overstap naar Formule E

De Vries mag volgend jaar niet meer uitkomen in de Formule 2, omdat in de regels staat dat de kampioen het jaar daarop in een andere klasse te bewonderen moet zijn.

De 24-jarige Fries kwam niet in aanmerking voor een stoeltje in de Formule 1, waarna hij een contract tekende bij Mercedes in de Formule E. Hij werd in zijn eerste twee races daarin in Saoudi-Arabië zesde en zestiende.

De vicekampioen in de Formule 2, Nicolas Latifi, is volgend jaar wel actief in de Formule 1. De Canadees wordt teamgenoot van George Russell bij het kwakkelende Williams.

De sprintrace van de Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 11.30 uur Nederlandse tijd.