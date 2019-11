De Nederlandse handbalsters weten dat er werk aan de winkel is na de nederlaag in de openingswedstrijd van het WK in Japan. Oranje verloor zaterdag met 32-26 van Slovenië.

"Het was gewoon slecht", zei Estavana Polman tegen de NOS. "Dat geldt zowel voor de aanval als voor de dekking. Zo kan je geen wedstrijden winnen."

De ploeg van de Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade kwam er in Kumamoto amper aan te pas. Slechts heel even stond Oranje op voorsprong, toen WK-debutante Larissa Nüsser aan het begin van de tweede helft voor 19-18 zorgde.

"Dat was het moment om eroverheen te gaan, maar de goal valt vervolgens aan de verkeerde kant", constateerde Polman. "Dan loop je er weer achteraan en dat kost kracht. We konden het niet meer rechtzetten."

Polman zag weinig aanknopingspunten voor het volgende groepsduel, maandag tegen Angola. "Bijna alles ging fout, maar we moeten ons 'koppie' niet laten hangen. Er zijn eigenlijk alleen maar verbeterpunten."

'Nog niets verloren'

Danick Snelder sloot zich aan bij de woorden van Polman. De aanvoerder zag dat er weliswaar spirit in de ploeg zat, maar dat de uitwerking te wensen overliet. "Nadat we op voorsprong kwamen, misten we een aantal kansen. Die leidden direct tot tegendoelpunten. Dat hebben we wel vier keer achter elkaar gehad", verzuchtte ze.

Volgens Snelder was er ook sprake van wat zenuwen, omdat het pas de eerste wedstrijd van het WK was. "Maar daar mogen we de nederlaag niet op terug laten vallen. Het was gewoon niet goed genoeg en we moeten dit met elkaar bespreken. Het lijkt me duidelijk dat we beter kunnen. Dit is een superslecht begin, maar er is nog niets verloren."