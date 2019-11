De Nederlandse handbalsters zijn zaterdag met een nederlaag aan het WK in Japan begonnen. Tegen Slovenië werd het liefst 26-32 in Minamu-Ku.

Het duel met Slovenië werd voor aanvang van het WK door de speelsters van Oranje aangeduid als de sleutelwedstrijd in de groepsfase. Van de poule met het sterke Noorwegen en Servië gaan alleen de drie beste teams door naar de volgende ronde.

Servië opende het WK zaterdag met een 32-25-zege op Angola. Noorwegen speelt later op zaterdag tegen Cuba.

De Nederlandse defensie kreeg in Japan geen enkele grip op Tjasa Stanko, die liefst twaalf keer scoorde. Aan de kant van Oranje waren Estavana Polman en Lois Abbingh goed voor ieder vijf punten, WK-debutante Bo van Wetering schoot vier keer raak.

Op de vorige twee WK's veroverde Oranje een medaille: in 2017 in Duitsland pakte Nederland zilver en twee jaar eerder in Denemarken was er brons. Ook de EK's van 2018 (brons) en 2016 (zilver) leverden eremetaal op, bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werd Nederland vierde.

Doelpuntenmakers Oranje 5: Estavana Polman, Lois Abbingh

4: Bo van Wetering

2: Debbie Bont, Merel Freriks, Jessy Kramer, Angela Malestein

1: Larissa Nüsser, Danick Snelder, Martine Smeets, Laura van der Heijden

Oranje in eerste helft voortdurend op achterstand

Oranje begon zwak aan de wedstrijd tegen Slovenië, de nummer 24 van de wereldranglijst. Binnen enkele minuten stond Nederland met 0-3 achter en bij 3-7 laste bondscoach Emmanuel Mayonnade een time-out in.

Dat had effect, want Oranje kon in het restant van de eerste helft dichterbij komen. Halverwege was de voorsprong van Slovenië - dat in de eerste helft liefst drie strafballen miste - slechts één punt: 14-15.

Ook de start van de tweede helft was matig van Oranje, want Slovenië liep uit naar een voorsprong van drie punten: 15-18.

Daarna kwam Oranje terug tot 18-18, waardoor de stand voor het eerst sinds het begin van de wedstrijd gelijk was. Dat was ook direct aanleiding voor Slovenië om een time-out aan te vragen.

WK-debutante Larissa Nüsser schoot Oranje vervolgens voor het eerst op voorsprong: 19-18. Door een tijdstraf van Abbingh kwam Nederland direct daarna met een speelster minder te staan.

Oranje loopt in slotfase tegen ruime nederlaag aan

Dat gaf Slovenië de mogelijkheid om weer de leiding te nemen en bij 20-23 met nog een kwartier te gaan greep Mayonnade opnieuw in middels een time-out.

Daarna kwam Oranje weer op gelijke hoogte, maar Slovenië liep vervolgens uit naar 25-28. Toen Polman in de slotminuten een tijdstraf kreeg, werd het een onmogelijke missie voor Nederland. Het geloof bij Oranje was verdwenen en Slovenië liep uit naar een pijnlijke zege met zes punten verschil: 26-32.

Voor Oranje staat maandag de tweede groepswedstrijd op het programma. In de Aqua Dome Kumamoto is dan Angola de tegenstander.