Dick Jaspers zal zijn wereldtitel driebanden niet prolongeren. De 54-jarige Brabander ging vrijdag in de achtste finales van het WK ten onder.

Jaspers moest in het Deense Randers zijn meerdere erkennen in de Turkse wereldtopper Semih Saydiner, de wereldkampioen van 2003.

De Turk had twintig beurten nodig voor de vereiste veertig caramboles. Jaspers, die eerder dit jaar nog Europees kampioen werd, kwam in hetzelfde aantal beurten tot 29, waardoor zijn toernooi erop zit.

Jaspers veroverde vorig jaar in Caïro voor de vierde keer in zijn loopbaan de wereldtitel. In 2000 won hij zijn eerste titel. Jaspers was ook in 2004 en 2011 de beste van de wereld. Hij veroverde ook vijf keer de Europese titel en schreef vijf keer de wereldbeker op zijn naam.