Mo Farah keert volgend jaar op de Olympische Spelen van Tokio terug op de atletiekbaan. De Brit heeft besloten dat hij zijn titel op de 10 kilometer wil verdedigen.

"Volgend jaar keer ik terug op de baan om mezelf weer op de 10 kilometer te laten zien", zegt Farah vrijdag in een video op sociale media. "Hopelijk ben ik mijn snelheid niet kwijtgeraakt. Ik zal hard trainen en dan zie ik wel waar het eindigt."

De topatleet is viervoudig olympisch kampioen. Farah veroverde in 2012 goud op de 5 en 10 kilometer en slaagde erin die olympische titels vier jaar later te prolongeren. In 2017 zette hij een punt achter zijn carrière op de atletiekbaan om zich op de marathon te richten.

"Het was heel leuk om me de laatste tijd op de marathon te richten. Ik heb er veel van geleerd", aldus de 36-jarige Farah, die in 2018 de marathon van Chicago op zijn naam schreef en dit jaar in Londen als vijfde finishte.

Farah opnieuw kritisch benaderd vanwege Salazar

Farah werd in zijn carrière twee keer wereldkampioen op de 10 kilometer en veroverde twee Europese titels. Hij moet zich overigens nog wel zien te kwalificeren voor de Spelen van volgend jaar.

De aankondiging van Farah om terug te keren op de atletiekbaan komt een kleine twee maanden nadat zijn voormalige atletiekcoach Alberto Salazar voor vier jaar werd geschorst wegens het overtreden van de dopingregels.

Farah was jarenlang het gezicht van het door Salazar geleide en inmiddels opgeheven Nike Oregon Project. De in Somalië geboren topatleet en Salazar gingen in oktober 2017 na een samenwerking van zes jaar uit elkaar, maar hij wordt nog regelmatig in verband gebracht met dopinggebruik.

"Ik ben waarschijnlijk een van de meest geteste atleten op aarde", zei Farah vorige maand bij een persmoment in Chicago. "Ik word altijd getest en daar ben ik blij om, maar wat kan ik nog meer doen om te bewijzen dat ik schoon ben? Ik heb niks fouts gedaan."