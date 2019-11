De Nederlandse handbalsters hopen de komende maand op het WK in Japan (30 november-15 december), net als op de vorige twee wereldkampioenschappen, op het podium te eindigen. Een overzicht van het programma en de resultaten van Oranje.

Uitslagen

Zaterdag 30 november:Nederland-Slovenië 26-32

Programma

Maandag 2 december 7.00 uur: Nederland-Angola

Dinsdag 3 december 7.00 uur: Nederland-Cuba

Donderdag 5 december 10.00 uur: Nederland-Servië

Vrijdag 6 december 12.30 uur: Nederland-Noorwegen

Stand in poule A

1. Servië 1-2 (+7)

2. Slovenië 1-2 (+6)

3. Cuba 0-0

4. Noorwegen 0-0

5. Nederland 1-0 (-6)

6. Angola 1-0 (-7)

Opzet WK

Op het WK zijn er vier poules met ieder zes landen. Nederland zit in poule A met Noorwegen, Servië, Slovenië, Angola en Cuba en speelt alle groepswedstrijden in het Aqua Dome in Kumamoto. De beste drie landen plaatsen zich voor de hoofdronde, waarin zij het opnemen tegen de drie beste landen uit groep B.

Het is belangrijk om in de eerste groepsfase zo veel mogelijk punten te veroveren, want die worden meegenomen naar de hoofdronde. In die tweede groepsfase zijn er nog twee poules met ieder zes landen. Alleen de twee beste teams per groep gaan naar de halve finales.

De wereldkampioen plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De nummers twee tot en met zeven kwalificeren zich voor een olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Japan, Zuid-Korea, Angola, Frankrijk en Brazilië zijn al zeker van de Spelen, waar twaalf landen aan mee mogen doen. Als een van die vijf landen op het WK in de top zeven eindigt, schuiven de OKT-tickets door.