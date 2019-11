Bondscoach Giovanni Caprara van de Nederlandse volleybalsters heeft Floortje Meijners donderdag opgenomen in zijn voorlopige selectie voor het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in januari. Het is voor het eerst in twaalf jaar dat ze is geselecteerd.

De 32-jarige Meijners kwam na de door Nederland gewonnen World Grand Prix in 2007 om persoonlijke redenen niet meer in actie voor Oranje. Ze richtte zich dit decennium op haar clubcarrière en won diverse prijzen bij topclubs in Italië en Turkije.

"Ik voel me vereerd om weer voor het nationaal team uit te komen", reageert Meijners vanuit Monza. "Van een afstand heb ik het nationaal team altijd gevolgd en was blij de progressie te zien die er is gemaakt. Ik ben daarom erg trots weer onderdeel te zijn van dit team."

Het is niet duidelijk wat precies de reden was dat Meijners de afgelopen twaalf jaar niet in actie kwam voor Oranje. Ze erkent wel dat de aanstelling van Caprara, die begin deze maand de ontslagen Jamie Morrison opvolgde, van invloed was op haar comeback.

"Gianni en ik hebben in het verleden samengewerkt en daar heb ik heel goede herinneringen aan. Ik heb veel respect voor hem en waardeer zijn werkwijze, dus dit is een extra motivatie voor mij. Wie de coach ook is, ik ben blij weer uit te komen voor het nationaal team."

Giovanni Caprara stunt met het selecteren van Floortje Meijners. (Foto: Pro Shots)

Nog één ticket over voor Olympische Spelen

Meijners, die als passer/loper en diagonaal aanvaller uit de voeten kan, staat op dit moment onder contract bij het Italiaanse Saugella Monza. Haar laatste interland dateert van augustus 2007.

Caprara heeft in totaal 24 spelers in zijn voorlopige selectie opgenomen. Het gaat om een longlist die binnenkort wordt teruggebracht naar achttien speelsters. Uiteindelijk mogen er veertien speelsters meedoen aan het cruciale OKT.

Het is de laatste kans voor de volleybalsters om zich voor de Olympische Spelen van volgend jaar te kwalificeren. Voordeel voor Nederland is dat het OKT van 7 tot en met 12 januari op eigen bodem (Apeldoorn) wordt gehouden.

Behalve Nederland doen ook Turkije, Duitsland, Bulgarije, Polen, België, Kroatië en Azerbeidzjan mee aan het toernooi. Alleen de winnaar pakt een ticket voor Tokio.

Voorlopige selectie: Laura Dijkema, Britt Bongaerts, Femke Stoltenborg, Sarah van Aalen, Myrthe Schoot, Kirsten Knip, Lonneke Sloetjes, Annick Meijers, Floortje Meijners, Nika Daalderop, Maret Balkestein-Grothues, Anne Buijs, Celeste Plak, Marrit Jasper, Nicole Oude Luttikhuis, Hester Jasper, Robin de Kruijf, Yvon Beliën, Nicole Koolhaas, Juliet Lohuis, Eline Timmerman, Indy Baijens, Tessa Polder, Demi Korevaar