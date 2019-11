Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft donderdag gesteld dat de dreigende schorsing van Russische sporters politiek gemotiveerd en oneerlijk is.

"Het gaat hier om de politisering van een kwestie met als doel Rusland uit te sluiten", zei woordvoerder Maria Zakharova (foto) donderdag op een persmoment van het Russische olympisch comité in Moskou. "Daar is een term voor: oneerlijke competitie. Dit is een gevecht zonder regels, misschien zelfs een oorlog."

Een comité van het mondiale antidopingbureau WADA maakte maandag bekend dat het Rusland voor vier jaar wil verbannen van de Olympische Spelen en alle andere internationale wedstrijden.

Volgens het comité is er bewijs van manipulatie van data in een dopinglaboratorium in Moskou. Het WADA zal de bevindingen op 9 december bespreken tijdens een bijeenkomst in Parijs.

Voorzitter Yuri Ganus van het Russische antidopingbureau RUSADA zei dinsdag in een reactie dat zijn organisatie "geen juridische gronden ziet" om een mogelijke straf van het WADA aan te vechten. Zakharova koos twee dagen later wel voor de aanval.

"Dopingproblemen spelen niet alleen in Rusland", zei de woordvoerder. "Maar de problemen in andere landen worden helemaal niet besproken."

Er was veel aandacht voor het persmoment van het Russische olympisch comité. (Foto: Pro Shots)

'Hopelijk team onder Russische vlag in Tokio'

In 2015 werd RUSADA geschorst nadat WADA een door de staat gestuurd dopingsysteem aantoonde. De bloed- en urinestalen van meer dan duizend sporters in zeker twaalf takken van sport zouden zijn vervalst, onder meer tijdens de Winterspelen van 2014 in Sotsji.

Bij de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang mochten alleen Russische sporters die konden aantonen dat ze 'schoon' waren, meedoen onder neutrale vlag.

Voorzitter Stanislav Pozdnyakov van het Russische olympisch comité zei donderdag dat hij hoopt dat de situatie volgend jaar bij de Olympische Zomerspelen van Tokio anders zal zijn.

"We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er in Tokio een ploeg onder Russische vlag kan meedoen", aldus Pozdnyakov volgens het Russische persbureau RIA Novosti. "Ik zie geen obstakels om een grote meerderheid van de Russische sporters mee te laten doen."