De Nederlandse handbalsters beginnen zaterdag met een relatief jonge selectie aan het WK in Japan, maar Tess Wester juicht de doorstroom van nieuwe talenten juist toe. De 26-jarige keeper merkt dat de onervaren speelsters met hun onbevangenheid wat toevoegen aan de succesploeg die bij de laatste WK's op het podium eindigde.

Wester moest wel even slikken toen bondscoach Emmanuel Mayonnade vorige week woensdag, op de dag van vertrek naar Japan, de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse WK-selectie benoemde. Mede door het stoppen van Nycke Groot en Maura Visser is de jeugdigheid bij Oranje toegenomen en dat betekent dat Wester met haar 26 jaar tegenwoordig bij het groepje ervaren speelsters hoort.

"Het is echt bizar", bekende Wester op een persmoment in aanloop naar het WK, dat zaterdag begint. "De andere landen zitten denk ik gemiddeld op 26 of 27 jaar, en wij zitten daar een paar jaar onder. Het valt vooral op dat de talenten nog heel veel handbalvreugde hebben. Wij gaan al wat langer mee en weten wat er gaat gebeuren op zo'n toernooi."

Mayonnade koos in zijn achttienkoppige selectie voor onder anderen Annick Lipman, Larissa Nüsser en Bo van Wetering, die hun WK-debuut kunnen maken. Met Dione Huisheer en Delaila Amega zitten er nog meer jongelingen in de groep, die qua ervaring heeft ingeboet ten opzichte van het EK van 2018. Toch ziet Wester vooral de positieve kant van de jongere selectie.

"Dat je ervaring hebt, betekent niet dat je beter bent. De jonge speelsters brengen een bepaalde onbevangenheid en energie met zich mee die ook heel goed kan zijn voor de ploeg. Het is fijn om die frisse wind erbij te hebben. Bovendien speelt iedereen al in het buitenland. Ze zitten niet meer in het pierenbadje en zijn al in het diepe gesprongen, om het zo maar even uit te drukken."

'Heel korte periode om ons voor te bereiden'

Het is voor Wester nog wel de vraag waar Nederland toe in staat is. De handbalsters bereiden zich voor op het eerste grote toernooi buiten Europa sinds de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, de selectie ziet er anders uit en het is het eerste toernooi onder leiding van bondscoach Mayonnade. De Fransman kreeg slechts tien dagen om zijn team klaar te stomen voor de eerste wedstrijd van zaterdag tegen Slovenië.

"Het is eigenlijk een heel korte periode waarin we ons voor kunnen bereiden. We hebben maar even tot de eerste wedstrijd en dan moet het ook direct on point zijn", benadrukte Wester, die beseft dat Nederland die dagen hard nodig heeft om de chemie in het team te vergroten.

"We komen maar vier keer in het jaar bij elkaar. Bij je club heb je een heel jaar waarin je kleine dingetjes aan kunt passen en die tijd heb je bij Oranje gewoon niet. Gelukkig hebben we allemaal een hoog niveau en zit het er snel in. Of de voorbereidingstijd genoeg is? Ik hoop het wel."

Nederland zit op het WK in een groep met - naast Slovenië - vicewereldkampioen Noorwegen, Servië, Angola en Cuba en speelt al die duels in het Aqua Dome in Kumamoto. De beste drie landen van de groep plaatsen zich voor de hoofdronde, waarin zij de drie beste ploegen uit poule B treffen.

De sterkste twee landen uit de hoofdronde gaan naar de halve finales. Niet onbelangrijk: de wereldkampioen plaatst zich voor de Olympische Spelen en de nummers twee tot en met zeven grijpen een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Tess Wester veroverde op het EK 2018 brons met Nederland. (Foto: Pro Shots)

Mayonnade wil snelheid in spel terugbrengen

Volgens Wester heeft bondscoach Mayonnade, die begin dit jaar de vertrokken Helle Thomsen opvolgde, duidelijk voor ogen op welke manier hij met Oranje wil verrassen in Japan. "Hij wil echt de snelheid in ons spel terugbrengen. Helle haalde het laatste jaar het tempo wat uit de ploeg, omdat ze zag dat de selectie dunner werd. Manu wil juist weer snelheid zien."

"Hij zegt altijd: 'I like to run a lot, a lot, a lot a lot'", lacht Wester, die wel blij is met de spelopvatting van de Fransman. "Ik hou als keepster van de snelheid in een wedstrijd, dat hoort ook bij mij. Ik wil meedoen in het spel, het tempo opvoeren, breaks gooien en als het kan doelpunten maken."

Dat de verwachtingen van de buitenwacht na het succes van Nederland op de laatste twee EK's (zilver in 2016 en brons in 2018) en WK's (zilver in 2015 en brons in 2017) flink zijn toegenomen, heeft volgens Wester geen invloed op de selectie.

"We kunnen die verwachtingen als team goed relativeren. We weten hoe dicht de top bij elkaar zit. Als we niet onze beste wedstrijden spelen, zitten we daar gewoon niet bij. In een heel korte periode wordt er veel van je gevraagd, maar dat vind ik alleen maar mooi. Straks draait het gewoon om winnen, winnen, winnen en winnen."