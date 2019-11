Travis Tygart, de baas van het Amerikaanse antidopingbureau USADA, heeft het WADA woensdag opgeroepen om harder op te treden tegen Rusland. De Russen verkeren in zwaar weer na het mogelijke manipuleren van dopingdata.

"WADA moet krachtiger optreden en alle Russische atleten van de Olympische Spelen weren", zegt Tygart tegen de BBC. "Alleen door zo'n resolute beslissing krijgen we de aandacht van Rusland en kunnen we de instelling van de Russen veranderen."

Het Russische antidopingbureau RUSADA leverde in januari de benodigde dopingdata aan het WADA, maar volgens het mondiale antidopingbureau was ermee gesjoemeld. Er werd een onderzoekscomité in het leven geroepen en dat stelde onlangs dat er bewijs is dat de data inderdaad gemanipuleerd zijn.

Het WADA-comité dat onderzoek doet naar de mogelijk vervalste dopingdata maakte maandag bekend dat het Rusland daarom voor vier jaar wil schorsen van de Olympische Spelen en alle andere internationale wedstrijden.

Het WADA zal de bevindingen op 9 december bespreken tijdens een bijeenkomst in Parijs. Rusland heeft al laten weten dat het rekening houdt met uitsluiting voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

'Rusland komt er elke keer mee weg'

Russische atleten mogen al sinds 2015 niet onder hun eigen vlag uitkomen, nadat vier jaar geleden boven water kwam dat er in Rusland sprake was van een door de staat gestuurd dopingsysteem. Aan de Olympische Winterspelen van 2018 mochten alleen Russische atleten meedoen die konden aantonen dat zij 'schoon' waren.

Als het aan Tygart ligt, treedt het WADA een stuk harder op dan het normaal gesproken doet. "De komende generatie Russische atleten verdient beter dan een zwak antwoord van het WADA op de wereldwijde roep om hard op te treden."

"Het is triest dat de atleten hier slachtoffer van zijn en dit is de tijd om zo hard mogelijk op te treden. Rusland gaat ondertussen door met het negeren van de antidopingregels. Ze geven schone atleten een trap na, misleiden het WADA en komen er elke keer mee weg."

Een woordvoerder van het Kremlin liet woensdag aan Reuters weten dat de Russische regering mee wil werken aan het onderzoek van het WADA en andere sportinstanties.