Marc Márquez moet woensdag opnieuw geopereerd worden vanwege een schouderblessure. De Spaanse zesvoudig wereldkampioen MotoGP raakte begin deze maand geblesseerd aan het gewricht bij de Grand Prix van Maleisië.

Márquez kwam in Maleisië spectaculair ten val tijdens de kwalificatie. Hij verloor in de slipstream van de Fransman Fabio Quartararo de controle over het stuur en belandde vervolgens hard met zijn rechterschouder op het asfalt.

De 'King of the Ring', zoals zijn bijnaam luidt, ondervindt ruim drie weken later nog altijd last van zijn rechterschouder en kiest ervoor om net als vorig jaar onder het mes te gaan, toen hij zich liet behandelen aan zijn linkerschouder.

"Ik had deze winter graag lekker vakantie gevierd en genoten van wat rust na een geweldig 2019 maar het is tijd voor een operatie aan mijn rechterschouder", zegt Márquez dinsdag op de site van zijn werkgever Repsol Honda Team.

"Zoals iedereen weet was afgelopen winter erg zwaar voor me vanwege de operatie aan de linkerschouder. Die was zeer beschadigd. Ik wil voorkomen dat mijn rechterschouder in de toekomst in een vergelijkbare conditie terechtkomt."

Márquez domineert al jaren in MotoGP

Márquez domineert al jaren in de MotoGP. Hij rijdt sinds 2013 namens Honda in de koningsklasse van de motorsport en greep sindsdien alleen in 2015 naast de wereldtitel.

Het MotoGP-seizoen werd zondag afgesloten met een race in Valencia. Marc Márquez, al zeker van de wereldtitel, reed in zijn vaderland naar zijn twaalfde overwinning van het seizoen.

Márquez krijgt volgend seizoen zijn jongere broer Alex Márquez als teamgenoot bij Honda. Hij is de vervanger van de ook al uit Spanje afkomstige Jorge Lorenzo, die vorige week bekendmaakte te stoppen.

Álex Marquez pakte in 2014 de wereldtitel in de Moto3-klasse en reed de afgelopen vijf jaar namens Kalex in de Moto2, waar hij achtereenvolgens veertiende, dertiende, twee keer vierde en kampioen werd.