Rusland ziet geen mogelijkheid om een uitsluiting van de Olympische Spelen voor de komende vier jaar aan te vechten. Die straf van het antidopingbureau WADA dreigt wegens het schenden van eerdere afspraken.

"Het Russische antidopingbureau RUSADA ziet geen juridische gronden om een mogelijke straf van het WADA aan te vechten. De mogelijke straf is een consequentie van het niet nakomen van een van de criteria van eerdere voorwaardelijke straffen", zegt RUSADA-voorzitter Yuri Ganus (foto) dinsdag tegenover persbureau TASS.

WADA beslist op 9 december tijdens een bijeenkomst in Parijs over de straf voor Rusland. Volgens een onafhankelijk WADA-comité is er bewijs van manipulatie van data in een dopinglaboratorium in Moskou.

Het comité adviseert om Rusland vier jaar lang uit te sluiten van deelname aan Olympische Spelen en andere grote toernooien. Het land mag daarnaast mogelijk ook geen grote sportevenementen organiseren.

RUSADA is afspraak met WADA niet nagekomen

Daardoor is het gastheerschap van Sint-Petersburg van enkele duels van het EK 2020 en de Champions League-finale in 2021 in het geding. Ook de Russische organisatie van het WK ijshockey in 2023 gaat mogelijk niet door.

RUSADA is de enige instantie die beroep kan aantekenen tegen de mogelijke straf van het WADA. "Ik wil iedereen eraan herinneren dat er een straf en een voorwaardelijke straf is opgelegd", aldus Ganus. "We hebben niet kunnen voldoen aan een essentiële eis, de onaangetaste overdracht van de database van ons laboratorium."

"De experts van de sportautoriteiten hebben duidelijk gesteld dat we de afspraken niet zijn nagekomen en we hebben geen reden om dat te betwisten", stelt Ganus.

Russische atleten deden in 2018 onder neutrale vlag mee aan de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. (Foto: Pro Shots)

Russische sportwereld reageert vol ongeloof

Vanuit de Russische sportwereld is er met ongeloof gereageerd op de dreigende straf. "Het is treurig en oneerlijk", schrijft de voorzitter van de Russische boksbond Umar Kremlev in een verklaring.

"Rusland speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de sport wereldwijd. Hoe zou je zo'n land kunnen straffen?"

Dmitry Svishchev van de Russische curlingbond is het met zijn collega eens. "Het advies van het WADA-comité is erg hard. Rusland heeft veel progressie geboekt in de strijd tegen doping", zegt Svishchev tegen Reuters. "Het zou erg zwaar zijn om de volgende generatie sporters te straffen."

Na de onthulling van een staatsgestuurd dopingnetwerk werd Rusland vorig jaar geweerd van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Russische atleten die konden aantonen 'schoon' te zijn, mochten onder neutrale vlag deelnemen.