Een comité van het mondiale antidopingbureau WADA wil Rusland voor vier jaar verbannen van de Olympische Spelen en alle andere internationale wedstrijden, zo laat het bureau maandag weten. Het comité pleit voor die maatregel vanwege het overtreden van de dopingregels door Rusland.

Volgens het comité is er bewijs van manipulatie van data in een dopinglaboratorium in Moskou. Wereldantidopingbureau WADA zal de bevindingen op 9 december bespreken tijdens een bijeenkomst in Parijs.

De voorgestelde straf houdt in dat Rusland de komende vier jaar niet mee mag doen aan de Olympische Spelen (zowel de Zomerspelen als de Winterspelen), de Paralympische Spelen en de Jeugd Olympische Spelen. Ook mag het land niet deelnemen aan toernooien die worden georganiseerd door bonden die de sanctie tegen Rusland steunen.

Sporters uit Rusland die een onbesproken reputatie hebben en dat ook kunnen aantonen, mogen onder een neutrale vlag wel deelnemen aan de eerder genoemde evenementen.

Afgelopen zaterdag kwam het WADA-comité nog met een negatief advies over het Russische antidopingbureau RUSADA. Rusland dreigt hierdoor niet mee te mogen doen aan de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Ook die bevindingen worden op 9 december besproken.

Rusland werd al geweerd van Winterspelen 2018

Bij de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang werd Rusland geweerd omdat de dopingcrisis in het land onvoldoende aangepakt werd. Russische atleten die konden aantonen dat zij 'schoon' waren, mochten wel als neutrale sporter onder de olympische vlag deelnemen.

De nieuwe bevindingen van het WADA vormen een nieuw hoofdstuk in een groot Russisch dopingschandaal. Afgelopen vrijdag meldde atletiekbond World Athletics al te overwegen Rusland als lid te royeren nadat zeven officials van de Russische bond gestraft waren.

In 2015 werd RUSADA geschorst nadat WADA een door de staat gestuurd dopingsysteem aantoonde. De bloed- en urinestalen van meer dan duizend sporters in zeker twaalf takken van sport zouden zijn vervalst, onder meer tijdens de Winterspelen van 2014 in Sotsji.