Benito van de Pas heeft zich maandag op de valreep geplaatst voor het WK darts. De Nederlander pakte een van de drie tickets bij een Tour Card Holder Qualifier.

De 26-jarige Van de Pas rekende in de beslissende ronde af met de 35-jarige Welshman Robert Owen: 7-4 in legs. Het wordt de zesde keer dat de geboren Tilburger zich mag melden op het wereldkampioenschap.

Ook de afgelopen vijf edities was Van de Pas van de partij in het Londense Alexandra Palace. Vorig jaar zette hij zijn beste prestatie neer op het WK: Van de Pas verloor in de vierde ronde van de Noord-Ier Brendan Dolan (1-4 in sets).

Er doen nu elf Nederlanders mee aan het WK. Titelverdediger Michael van Gerwen, Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan en Danny Noppert beschikken zelfs over een geplaatste status (top 32 van de wereld) en stromen pas in de tweede ronde in.

Ook de afzwaaiende Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort, Ron Meulenkamp, Jelle Klaasen, Jan Dekker en Geert Nentjes hadden zich al geplaatst.

De loting voor het WK vindt maandag plaats vanaf 20.30 uur (Nederlandse tijd). Het WK begint op 13 december in Alexandra Palace en de finale is op 1 januari.