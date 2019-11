Joost Luiten is zondag als gedeeld twintigste geëindigd bij het DP World Tour Championship in Dubai. Het laatste toernooi van het jaar op de Europese Tour werd gewonnen door de Spanjaard Jon Rahm, die maar liefst 5 miljoen dollar (zo'n 4,5 miljoen euro) opstreek.

Luiten ging op de slotdag rond in 72 slagen (par). Hij begon goed met drie birdies op de eerste zeven holes, maar noteerde vervolgens vijf bogeys. Met een eagle op de laatste hole sloot hij het toernooi toch goed af.

De 33-jarige Luiten kwam bij het toernooi waaraan de top vijftig van de Europese ranglijst meedoet, uit op een totaal van 285. Daarmee bleef hij drie slagen onder par.

In de Race to Dubai, de jaarranglijst van de Europese Tour, eindigde Luiten als 25e. De Rotterdammer, die in 2019 bij zes toernooien in de top tien eindigde, kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn seizoen.

"Het was een prima maar niet heel bijzonder jaar", blikt hij terug op Golf.nl." Zes keer in de top 10 is goed, veel top-25-noteringen ook. Het was een heel constant jaar, maar ik heb in te weinig toernooien meegedaan om de titel, dat moet volgend jaar beter."

Jon Rahm liet de Engelsman Tommy Fleetwood één slag achter zich in Dubai. (Foto: Pro Shots)

Rahm krijgt 2 miljoen voor eerste plek op jaarranglijst

Luiten had bij het slottoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten zestien slagen meer nodig dan Rahm, die het toernooi op zijn naam schreef na een laatste ronde van 68 slagen. Hij bleef de Engelsman Tommy Fleetwood één slag voor en de Fransman Michael Lorenzo-Vera twee slagen.

De 25-jarige Rahm verdiende 3 miljoen dollar voor de toernooizege en 2 miljoen als bonus, omdat hij de Race to Dubai als eerste afsloot. Hij is na Seve Ballesteros de tweede Spanjaard die als eerste eindigt op de jaarranglijst.

Luiten neemt nu een aantal weken rust en bereidt zich daarna voor op het nieuwe seizoen. Dat begint voor hem medio januari met het Abu Dhabi HSBC Championship.

Naast Luiten zijn vanaf volgend jaar nog twee Nederlanders actief op de Europese Tour. Onlangs bemachtigden ook de 30-jarige Darius van Driel en de 25-jarige Lars van Meijel een startbewijs.