De FBK Games in Hengelo krijgt vanaf volgend jaar een prominente plek in de nieuwe World Athletics Continental Tour, zo is zaterdag bekendgemaakt voorafgaand aan het internationale atletiekgala in Monaco.

De Continental Tour bestaat uit drie niveaus: goud, zilver en brons. De FBK Games maakt samen met de atletiekwedstrijden in Tokio, Nanjing, Ostrava, Turku, Kingston, Boedapest, Chorzów en Zagreb deel uit van het hoogste niveau, net onder de Diamond League.

In de nieuwe opzet krijgen onderdelen die vanaf volgend jaar niet meer tot de Diamond League behoren, een eigen circuit in de Continental Tour. Dat betekent dat onder meer de 200 meter en het discuswerpen op het programma zullen staan bij de FBK Games.

Ook kunnen er punten voor de wereldranglijst en een wildcard voor de WK van 2021 in Portland verdiend worden. Het prijzengeld van de wedstrijd in Hengelo groeit naar 200.000 dollar (omgerekend circa 181.000 euro).

Dafne Schippers won dit jaar de 100 meter in Hengelo. (Foto: Pro Shots)

'Status van meest innovatieve atletiekwedstrijd wordt beloond'

Wedstrijddirecteur Hans Kloosterman van de FBK Games is dolblij met de prominente plek. "De afgelopen jaren hebben we met een nieuwe opzet flink geïnvesteerd in de FBK Games, die veel aantrekkelijker is voor het publiek", zegt hij.

"Die status van meest innovatieve atletiekwedstrijd ter wereld wordt nu beloond met een plek in het een na belangrijkste wedstrijdcircuit ter wereld. Daar zijn we best trots op."

De FBK Games, die tot en met dit jaar al deel uitmaakten van de World Athletics Tour, vinden komend jaar plaats op 1 juni.