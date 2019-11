De Nederlandse hockeysters treffen volgend jaar bij de Olympische Spelen van Tokio in de groepsfase onder meer titelverdediger Groot-Brittannië, zo heeft de internationale hockeyfederatie FIH zaterdag bekendgemaakt. De Nederlandse mannen zijn gekoppeld aan onder andere wereldkampioen België.

De Oranjevrouwen zijn in groep A verder ingedeeld bij Duitsland, Ierland, India en Zuid-Afrika. De eerste vier ploegen plaatsen zich voor de kwartfinales.

Drie jaar geleden grepen de Nederlandse hockeysters net naast de olympische titel in Rio de Janeiro. In de finale was Groot-Brittannië via shoot-outs te sterk, nadat de wedstrijd na reguliere speeltijd in 3-3 eindigde.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan heeft met het veroveren van de Europese titel en de winst van de Hockey World League een uitstekend jaar achter de rug. Bovendien ging in 2019 slechts één wedstrijd verloren.

De Nederlandse hockeyers kwamen op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro niet verder dan de vierde plek. (Foto: Pro Shots)

Hockeyers treffen ook Duitsland en Groot-Brittannië

De Nederlandse mannen nemen het naast België op tegen Duitsland, Groot-Brittannië, Canada en Zuid-Afrika. De ontmoeting met de Belgen wordt een herhaling van de WK-finale van vorig jaar, waarin na shoot-outs werd verloren.

Bij de Spelen in Rio de Janeiro stelde Oranje teleur met een vierde plek. In de halve finales werd destijds verloren van België (1-3). Argentinië pakte de olympische titel.

De formatie van bondscoach Max Caldas veroverde dit jaar brons op zowel het EK als de Hockey World League.

Het hockeytoernooi op de Olympische Spelen in Tokio gaat op 25 juli van start en eindigt op 6 augustus.