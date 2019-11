Mathieu van der Poel heeft zaterdag zonder problemen de Ambiancecross op zijn naam geschreven. Het is de zesde overwinning voor de Nederlander in dit nog prille veldritseizoen.

De 24-jarige Van der Poel kwam met een voorsprong van dertien seconden over de finish in Wachtebeke. De Belg Tim Merlier eindigde als tweede, met een comfortabele voorsprong op zijn landgenoot Quinten Hermans.

Van der Poel, die vorig jaar ook de eerste editie van de Ambiancecross won, gaf zijn imponerende vorm van de laatste tijd een vervolg. De kersverse Europees kampioen en regerend wereldkampioen won tot dusver elke cross waar hij aan de start stond dit veldritseizoen.

Bij de vrouwen ging de overwinning ook naar een Nederlander. Yara Kastelijn was duidelijk een maatje te groot voor haar concurrentes en soleerde met een voorsprong van zeventien seconden op de Belgische Sanne Cant over de finish.

De derde plek ging naar haar landgenote Laura Verdonschot. Met Aniek van Alphen en Lindy van Anrooij eindigden er naast Kastelijn nog twee Nederlanders in de top tien.

De Ambiancecross maakt geen deel uit van een van de regelmatigheidsklassementen, zoals wereldbeker of Superprestige. De veldrit geldt als een opwarmer voor de wereldbekercross in Koksijde van zondag.