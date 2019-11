Dmitry Shlyakhtin is zaterdag opgestapt als voorzitter van de Russische atletiekbond. Samen met zes andere officials werd hij vrijdag voorlopig geschorst vanwege het overtreden van de antidopingregels.

De Russische atletiekbond heeft Yulia Tarasenko naar voren geschoven als nieuwe voorzitter. Zij werkte als vicevoorzitter onder Shlyakhtin.

De Russische atletiekbond is door World Athletic (voorheen IAAF) sinds 2015 geschorst wegens een wijdverspreid dopingnetwerk. Nadat zeven officials, onder wie Shlyakhtin, voorlopig geschorst werden, dreigde World Athletics vrijdag om Rusland als lid te royeren.

"De sfeer is niet erg goed, we bevinden ons in een zeer lastige situatie", erkent Tarasenko. "Maar we denken dat er een kans is om alles recht te zetten, daar zullen we hard voor vechten. Er zijn veel Russische atleten die niet zouden mogen lijden."

Shlyakhtin en zijn zes medewerkers zijn voorlopig geschorst nadat ze valse verklaringen hadden afgelegd over drie gemiste dopingtesten van de Russische hoogspringer Danil Lysenko.

Uitsluiting Spelen dreigt voor Rusland

Vrijdagavond werd bekend dat Rusland moet vrezen voor uitsluiting van de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Volgens een WADA-comité is er bewijs van manipulatie van data in een dopinglaboratorium in Moskou.

Wereldantidopingbureau WADA bespreekt de zaak op 9 december tijdens een bijeenkomst in Parijs.