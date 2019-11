Rusland dreigt niet mee te mogen doen aan de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Een comité van het WADA heeft vrijdag een negatief advies uitgegeven over het Russische antidopingbureau RUSADA.

Volgens het comité is er bewijs van manipulatie van data in een dopinglaboratorium in Moskou. Wereldantidopingbureau WADA zal de bevindingen bespreken tijdens een bijeenkomst in Parijs op 9 december.

Afgelopen september werd de accreditatie van RUSADA nog hersteld door het WADA. Voorwaarde daarbij was wel dat Rusland 2.200 urinestalen die dateren vanaf januari opnieuw zou laten testen, maar volgens het comité is er bewijs dat er met de stalen gesjoemeld is.

Het WADA geeft RUSADA en het Russische ministerie van Sport de kans om uit te leggen hoe dat gekomen is. De mogelijkheid bestaat dat Rusland opnieuw wordt geboycot bij de Olympische Spelen.

Rusland werd al geweerd van Winterspelen 2018

Bij de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang werd Rusland geweerd omdat de dopingcrisis in het land onvoldoende aangepakt werd. Russische atleten die konden aantonen dat zij 'schoon' waren, mochten wel als neutrale sporter onder de olympische vlag deelnemen.

De nieuwe bevindingen van het WADA vormen een nieuw hoofdstuk in een groot Russisch dopingschandaal.

In 2015 werd RUSADA geschorst nadat WADA een door de staat gestuurd dopingsysteem aantoonde. De bloed- en urinestalen van meer dan duizend sporters in zeker twaalf takken van sport zouden zijn vervalst, onder meer tijdens de Winterspelen van 2014 in Sotsji.