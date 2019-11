De internationale atletiekbond World Athletics overweegt om het lidmaatschap van de Russische atletiekbond af te pakken nadat donderdag nog eens zeven officials van de federatie een straf kregen.

World Athletics heeft zijn speciale taskforce voor Rusland gevraagd om aanbevelingen over een mogelijke verbanning van de Russische atletiekbond. "Dit is geen symbolische actie", benadrukte voorzitter Sebastian Coe vrijdag in Monaco.

De Russische federatie is wegens wijdverspreid dopinggebruik al vier jaar geschorst door de internationale atletiekbond, die vroeger de IAAF heette. Het proces om deze schorsing op te heffen is per direct gestopt nadat de Russische bondsvoorzitter Dmitry Shlyakhtin en zes andere officials donderdag een straf kregen vanwege het overtreden van de antidopingregels.

De zeven worden ervan verdacht dat ze een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lysenko hebben belemmerd, onder meer door documenten te vervalsen.

Russische atleten mogen al jaren niet onder de eigen vlag meedoen aan grote toernooien. Russen die na uitgebreid onderzoek als 'schoon' zijn aangemerkt, mogen onder neutrale vlag wel meedoen aan WK's en EK's, al zal World Athletics dat beleid nu ook gaan heroverwegen.

Rusland wacht - minder dan een jaar voor de Olympische Spelen van Tokio - ook nog op een oordeel van het internationale antidopingbureau WADA, dat volgende maand zal besluiten over de status van het Russische antidopingbureau RUSADA.