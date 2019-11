Carl Verheijen is chef de mission van Nederland bij de Olympische Spelen van 2022 in Peking. De oud-schaatser volgt Jeroen Bijl op, die de taak begin vorig jaar bij de Winterspelen in Zuid-Korea op zich nam en inmiddels directeur is bij de hockeybond.

"Het is fantastisch dat ik het vertrouwen krijg om straks de chef te zijn in Peking. Het lijkt misschien nog ver weg, maar de voorbereidingen op de Winterspelen zijn al in volle gang", zegt Verheijen vrijdag op de site van sportkoepel NOC*NSF.

"De komende winter ga ik de eerste ronde maken langs de verschillende sporten. Deze week ben ik al in Peking geweest om de eerste indrukken op te doen."

De 44-jarige Verheijen is tweevoudig olympisch medaillewinnaar. Bij de Spelen van 2006 in Turijn veroverde hij brons op zowel de 10 kilometer als de ploegachtervolging. Ook pakte hij vijf keer goud op de WK afstanden.

"Als voormalig olympisch schaatser heeft hij zijn sporen in de sport verdiend", zegt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF, die zelf jaren chef de mission was. "Maar net zo belangrijk is dat hij zich na zijn actieve carrière op maatschappelijk vlak heeft bekwaamd in het leiding geven aan meerdere organisaties."

Verheijen was in 2012 en 2016 al chef de mission bij de Jeugd Olympische Spelen. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader Ed Verheijen, die Nederland leidde bij de Spelen van 2006. Bij de Zomerspelen van volgend jaar in Tokio is Pieter van den Hoogenband chef de mission.