De Nederlandse honkbalvrouwen hebben donderdag een wildcard gekregen voor het WK honkbal van komend jaar in Mexico.

De World Baseball Softball Confederation (WBSC) bepaalde voorafgaand aan de laatste dag van een congres in Japan dat Oranje een van de twee beschikbare wildcards voor het toernooi ontvangt. Het andere ticket gaat naar Cuba.

Nederland was in augustus nog een startbewijs voor de mondiale eindronde misgelopen. De honkbalsters haalden de finale van het Europees kampioenschap, maar verloren daarin met 5-2 van Frankrijk, dat zich daarmee voor het eerst in de historie verzekerde van een WK-ticket.

Het WK honkbal voor vrouwen wordt in oktober 2020 gehouden in Monterrey. Nederland en Frankrijk zijn de enige Europese deelnemers. Het is voor het eerst dat er twee landen uit Europa deelnemen aan het WK.

Sinds 2004 wordt het WK honkbal voor vrouwen om de twee jaar gehouden. De eerste twee keer ging de titel naar de Verenigde Staten. Vervolgens kroonden de Japanse honkbalsters zich zesmaal op rij tot wereldkampioen, waaronder de laatste editie in Viera in de Amerikaanse staat Florida.

Door de wildcard is Nederland volgend jaar voor zesde achtereenvolgende keer aanwezig op het WK. Vorig jaar eindigde Nederland in Florida met acht nederlagen op een twaalfde en laatste plaats.