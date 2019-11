Joost Luiten is donderdag matig begonnen aan het DP World Tour Championship in Dubai. De Nederlander staat in de onderste regionen op het slottoernooi van de Europese Tour.

De 33-jarige Luiten ging rond in 74 slagen, waarmee hij twee slagen boven het baangemiddelde bleef. Hij staat gedeeld 41e op het toernooi waaraan de top vijftig van de Europese ranking meedoet.

De Fransman Mike Lorenzo-Vera gaat na de openingsdag overtuigend aan de leiding met 63 slagen. De top drie wordt gecompleteerd door de Noord-Ier Rory McIlroy en de Spanjaard Jon Rahm, die allebei 66 slagen nodig hadden.

Luiten begon zijn jaar in januari met het HSBC Championship in Abu Dhabi, waar hij met een derde plek direct zijn beste prestatie van 2019 neerzette. Verder eindigde hij op onder meer het KLM Open in de top tien.

Naast Luiten zijn vanaf volgend jaar nog drie Nederlanders actief op de Europese Tour. Onlangs bemachtigden ook de dertigjarige Darius van Driel en de 25-jarige Lars van Meijel een startbewijs.

Het DP World Tour Championship in de Verenigde Arabische Emiraten duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar eindigde Luiten er als 22e.