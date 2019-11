Pau Gasol heeft woensdag (lokale tijd) zijn vertrek aangekondigd bij de Portland Trail Blazers. De zesvoudig All-Star heeft meer tijd nodig om te herstellen van een operatie aan zijn linkervoet.

De 39-jarige Spanjaard kondigde in een videoboodschap via Twitter zijn vertrek aan bij de club uit het Amerikaanse Portland, waar hij in juli een contract tekende. Hij speelde door de voetblessure dit seizoen nog geen wedstrijd voor de 'Blazers'.

Gasol liep de stressfactuur in zijn voet vorig seizoen op bij zijn vorige werkgever Milwaukee Bucks. In mei onderging hij een operatie, in de hoop dit seizoen nog in actie te kunnen komen voor de 'Blazers'. Uit een laatste test blijkt dat zijn revalidatie meer tijd nodig heeft dan gehoopt. Hij wil daarom op de spelerslijst plaatsmaken voor een speler die wel inzetbaar is.

Gasol vervolgt zijn revalidatie wel in Portland. Later gaat hij in overleg met de clubleiding van de 'Blazers' om een andere rol bij de club te vertolken, mogelijk als coach.

De forward/center kroonde zich in 2009 en 2010 met de Los Angeles Lakers tot kampioen van de NBA. Op de Olympische Spelen van Peking in 2008 veroverde hij zilver met de Spaanse basketbalploeg. Hij droeg op de Spelen van Londen in 2012 de Spaanse vlag tijdens de openingsceremonie.