Alle boksscheidsrechters en juryleden die drie jaar geleden actief waren op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, worden door het internationaal olympisch comité (IOC) geweerd bij de Spelen van 2020 in Tokio.

Bij de Spelen in Rio was een flink aantal van de uitkomsten van de bokspartijen discutabel. In overleg met de atleten en nationale bonden heeft een werkgroep van het IOC besloten alle officials van destijds niet naar Tokio te laten afreizen.

"Het is ons hoofddoel om voor evenementen te zorgen waarbij de boksers centraal staan en er sprake is van transparantie en geloofwaardige en eerlijke resultaten", zegt Morinari Watanabe van de werkgroep.

De internationale boksbond AIBA concludeerde na een onderzoek in 2017 nog dat per geval zou worden bekeken of een scheidsrechter in aanmerking kwam voor de Spelen in Tokio, maar het IOC heeft nu dus anders bepaald.

In het kader van integriteit en meer transparantie wordt de beoordeling van de jury zowel tijdens de olympische kwalificatiewedstrijden als op de Spelen zelf aan het publiek getoond.

Vorig jaar was de olympische status van het boksen nog in gevaar vanwege misstanden bij de AIBA, maar eerder dit jaar werd besloten om de sport alsnog op te nemen in het programma voor Tokio 2020.