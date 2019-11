De Nederlandse curlingploeg is woensdag uitgeschakeld op het EK in Zweden. De ploeg van skip Jaap van Dorp verloor met 7-6 van Italië, waardoor een ticket voor de halve finales uit zicht is.

Oranje hield dinsdag nog hoop op het overleven van de groepsfase dankzij overwinningen op Denemarken en Rusland. Bovendien leverden die een ticket voor het WK van volgend jaar op.

Eerder werd verloren van Zwitserland, Duitsland en het sterke Schotland, dat titelverdediger is op het toernooi in Helsingborg.

De Nederlandse ploeg, die naast uit Van Dorp uit Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Wouter Gösgens bestaat, speelt donderdag nog om de eer tegen Noorwegen.

Vorig jaar doorbrak Schotland de hegemonie van Zweden door de Europese titel te veroveren. De Schotten en Zweden zijn ook op dit EK al zeker van de halve finales.