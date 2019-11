Nederland is volgend jaar met drie golfers vertegenwoordigd op de Europese Tour, het hoogste niveau. Na Joost Luiten en Darius van Driel heeft woensdag ook Lars van Meijel een plek veroverd.

De 25-jarige Van Meijel kwam bij een kwalificatietoernooi in het Spaanse Tarragona na 108 holes uit op een score van 13 onder par. Dat was precies genoeg voor een plek op de Europese Tour.

"Ik ben heel erg blij dat het is gelukt. Het was ontzettend zwaar, zes dagen lang een emotionele rollercoaster. En dat het dan zo spannend wordt aan het einde en uiteindelijk toch goed afloopt, is fantastisch", aldus Van Meijel tegen Golf.nl.

Eerder deze maand promoveerde de dertigjarige Van Driel eveneens naar het hoogste niveau. Hij veroverde zijn startbewijs bij de Challenge Tour Grand Finals op Mallorca. Luiten (33) behoort al jaren tot de beste golfers van Europa.

Naast Van Meijel deden de Nederlanders Robbie van West en Wil Besseling ook een gooi naar een plek op de Europese Tour, maar zij slaagden er niet in die te veroveren.

Nederland was in 2013 voor het laatst met drie golfers vertegenwoordigd op de Europese Tour. Destijds kwamen Luiten, Robert-Jan Derksen en Maarten Lafeber op het hoogste niveau uit.