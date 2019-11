Mathieu van der Poel en Sifan Hassan zijn door de bezoekers van NU.nl verkozen tot Sportman en Sportvrouw van 2019. De 24-jarige wielrenner zorgde ook nog eens voor het Sportmoment van het Jaar.

Het is voor het eerst dat de bezoekers van NU.nl mochten stemmen wie een van de in totaal vijf NUsport Awards verdient en dat werd in de afgelopen weken meer dan tienduizend keer gedaan.

De 24-jarige Van der Poel dankt zijn titel als Sportman van het Jaar vooral aan zijn uitstekende klassiekervoorjaar, met winst in de Amstel Gold Race als absoluut hoogtepunt. Daarnaast pakte hij voor de tweede keer in zijn loopbaan de wereldtitel veldrijden. Tweede in de verkiezing werd Oranje-captain Virgil van Dijk.

Atlete Hassan is vooral door haar wereldtitels op de 1.500 en 10.000 meter verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Wielrenster Annemiek van Vleuten eindigde op flinke achterstand als tweede in de verkiezing.

Oranjevrouwen verkozen tot Sportploeg van het Jaar

De strijd om de titel Sportploeg van het Jaar werd een nek-aan-nekrace tussen de Oranjevrouwen en Ajax. Uiteindelijk is de tweede plaats op het WK van de vrouwen net iets hoger ingeschaald dan de landstitel, de bekerwinst en de halvefinaleplek in de Champions League van de Amsterdamse club.

Sarina Wiegman, bondscoach van de Oranjevrouwen, is verkozen tot Sportcoach van het Jaar en de iconische zege van Van der Poel in de Amstel Gold Race is het Sportmoment van 2019 geworden.

De volledige uitslag van de NUsport Awards 2019 met toelichting van de NU.nl-bezoekers lees je in het NUsport Jaarboek, dat nu verkrijgbaar is.

Voor appgebruikers: tik hier om het NUsport Jaarboek te bestellen