Rinus van Kalmthout gaat in 2020 aan de slag in het IndyCar-kampioenschap. De Hoofddorper heeft een contract getekend bij het team van Ed Carpenter Racing, zo maakte hij woensdag bekend op een persconferentie.

"Dit is voor mij een droom die uitkomt", aldus Van Kalmthout. "Het was hard werken om dit te bereiken, maar het is gelukt en daar ben ik ontzettend blij mee. Ik kan niet wachten om aan het seizoen te beginnen."

De negentienjarige Van Kalmthout eindigde afgelopen seizoen als tweede in het Indy Lights-kampioenschap, de opstapklasse richting de IndyCar. Daarmee dwong hij een contract af om in 2020 een volledig seizoen in de Amerikaanse raceklasse te rijden.

'Rinus Veekay', zoals Van Kalmthout in de Verenigde Staten wordt genoemd, is de eerste Nederlander sinds Robert Doornbos in 2009 die uitkomt in de IndyCar Series.

Arie Luyendijk is de enige Nederlander die de prestigieuze Indy 500, de race waar Van Kalmthout op 24 mei 2020 ook aan zal meedoen, wist te winnen.

Rinus van Kalmthout werd afgelopen seizoen vicekampioen in het Indy Lights-kampioenschap. (Foto: Getty Images)

'Rookie-kampioenschap winnen is doel'

Van Kalmthout is niet van plan om volgend jaar voor spek en bonen in de VS mee te rijden. "Mijn doel is om het rookie-kampioenschap te winnen", vervolgde hij op zijn persconferentie.

"Dat is het klassement waar alle nieuwe coureurs in de IndyCar Series aan meedoen. Verder hoop ik een hoop te leren en ga ik vooral genieten van alle races."

Het IndyCar-seizoen begint op 15 maart in het Amerikaanse St. Petersburg. Zeventien races later eindigt het seizoen op 20 september op het circuit van Laguna Seca in Monterey.