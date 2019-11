Estavana Polman vindt het logisch dat op het WK van volgende maand in Japan veel van de Nederlandse handbalsters wordt verwacht, maar wil niet te hoog van de toren blazen. De sterspeler van de jonge ploeg waarschuwt dat het een pittig karwei wordt om net als op de vorige grote toernooien het podium te halen.

"We kunnen van iedereen winnen, maar moeten realistisch zijn en beseffen dat het gewoon heel zwaar wordt. Ik denk dat wij héél blij moeten zijn als we straks überhaupt om een medaille mogen strijden", zei Polman woensdag enkele uren voor vertrek naar Japan bij een persmoment in Hoofddorp.

De verwachtingen van de handbalsters zijn door met name de goede prestaties van de laatste jaren gestegen. Op de laatste twee EK's eindigde Nederland op het podium (zilver in 2016 en brons in 2018) en hetzelfde geldt voor de laatste twee wereldkampioenschappen: op het WK 2015 was er zilver en in 2017 volgde brons.

"Ik zou zelf ook hoge verwachtingen hebben als ik naar die resultaten kijk. Misschien wordt door de buitenwacht weer een medaille verwacht, maar zo zien wij dat als groep niet. We zitten in een zware poule en 'kruisen' in de hoofdronde ook met een zware poule", benadrukte de 27-jarige Polman.

"We moeten er vanaf minuut één staan en alles moet op het juiste moment kloppen. Dat is niet eenvoudig. Het zou echt top zijn als we voor medailles kunnen strijden. Dan 'vlieg' ik echt. Het belangrijkste is dat we er alles uit halen wat erin zit. Is dat goud, dan ben ik supertrots. Is het de zesde plek, dan is het de zesde plek."

Op het WK van 2017 was er brons voor de Nederlandse handbalsters. (Foto: Pro Shots)

'Talenten geven een boost aan het team'

De handbalsters spelen in de eerste groepsfase tegen vicewereldkampioen Noorwegen, Slovenië, Servië, Angola en Cuba. De beste drie landen gaan door naar de hoofdronde en nemen het daarin op tegen de drie beste ploegen uit poule B. De twee beste landen in die nieuwe groep plaatsen zich vervolgens voor de halve finales.

Door het stoppen van onder anderen Maura Visser en Nycke Groot heeft de Nederlandse ploeg ten opzichte van het EK van 2018 aan ervaring ingeboet en is de gemiddelde leeftijd in de selectie een stuk lager dan voorheen. Bovendien zitten er enkele debutanten in de groep, maar volgens Polman is dat geen nadeel.

"De talenten in de groep geven een boost aan het team. Als je die meiden en hun energie ziet, denk je: wat is het hartstikke leuk om een groot toernooi te spelen. Ik neem geen speciale rol in binnen de groep, maar ik kan ze dan weer vertellen dat zo'n toernooi niet altijd alleen maar 'halleluja we zitten in het buitenland' is. De druk ligt hoog en het kan zwaar zijn. Dat probeer ik ze mee te geven."

Estavana Polman verlengde deze week haar contract bij haar Deense club Esbjerg. (Foto: Getty Images)

'De balans in mijn leven is terug'

Voor Polman komt het WK op een goed moment, want de geboren Arnhemse is in vorm en zit bovenal goed in haar vel. Niet voor niets besloot ze deze week haar contract bij het Deense Esbjerg, waarvoor ze al sinds 2013 speelt, opnieuw met een jaar te verlengen.

"De balans in mijn leven is nu helemaal goed. De rust is terug", merkt Polman, die bij het vorige WK (in 2017) net een half jaar moeder van haar eerste kind was. "Als je net moeder wordt, duurt het even voordat je balans hebt gevonden. Ik kan nu stoer zeggen dat je dat binnen een week vindt, maar dat is niet zo. Nu voel ik me lekker en heb ik gewoon écht heel veel zin in het WK."

Het WK handbal gaat op 30 november van start - Nederland begint met een wedstrijd tegen Slovenië - en duurt tot en met zondag 15 december. Het wereldkampioenschap van twee jaar geleden in Duitsland werd gewonnen door Frankrijk, dat te sterk was voor Noorwegen. Nederland won de strijd om het brons van Zweden.

Het WK is voor Nederland geen toernooi op zich, want de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade kan zich in Japan plaatsen voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Een plek bij de eerste zeven landen is voor Nederland hoe dan ook genoeg om zich voor het toernooi te kwalificeren. De wereldkampioen plaatst zich rechtstreeks voor de Spelen.