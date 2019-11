LeBron James heeft dinsdagavond (lokale tijd) voor een unicum gezorgd in de NBA. De sterspeler van Los Angeles Lakers was tegen Oklahoma City Thunder goed voor een triple double, waardoor hem dat nu tegen alle ploegen is gelukt.

De 34-jarige James was tegen Oklahoma City Thunder goed voor 25 punten, elf rebounds en tien assists en hielp de Lakers daarmee aan een 112-107 zege. Het was al de 86e triple double uit zijn loopbaan, waarmee hij vijfde op de ranglijst aller tijden staat.

De forward troefde met zijn record Russell Westbrook af, die twee jaar geleden de eerste speler was die tegen 29 NBA-ploegen goed was voor dubbele cijfers in drie categorieën. Net als James moet Westbrook dat nog zien te bereiken tegen Oklahoma City Thunder, de ploeg waar hij tot dit seizoen voor speelde.

James strooit dit seizoen met triple doubles. Het was al zijn vijfde in de eerste veertien duels. In die periode lukte het hem in de duels met Dallas Mavericks, San Antonio Spurs en Chicago Bulls zelfs drie wedstrijden op rij.

Door de zege op Oklahoma City Thunder gaan de Lakers aan de leiding in de Western Conference. Van de veertien wedstrijden werden er maar twee verloren. De laatste vijf duels resulteerden allemaal in een zege.