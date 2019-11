De Nederlandse curlingploeg heeft zich dinsdag voor de vierde keer op rij voor het WK geplaatst. De formatie van skip Jaap van Dorp won op het EK in Zweden achtereenvolgens van Denemarken en Rusland.

Na een 7-6-overwinning op de Denen volstond een overtuigende 12-4-zege op de Russen voor een plek bij de eerste acht op het EK en daarmee een ticket voor het WK.

"Heerlijk dit. We speelden vandaag een stuk beter dan gisteren tegen Zweden en Schotland. We hadden volledige controle tegen de Russen en morgen willen we tegen Italië weer een tandje bijzetten", aldus Oranje-curler Laurens Hoekman.

De Nederlandse ploeg, die naast Van Dorp en Hoekman bestaat uit Carlo Glasbergen en Wouter Gösgens, speelt op het EK woensdag nog tegen Italië en staat donderdag tegenover Noorwegen. Dat zijn de huidige nummer vier en drie van de stand.

Oranje heeft nog zicht op een plek bij de eerste vier, wat plaatsing voor de halve finales van het EK betekent. Vorig jaar doorbrak Schotland de hegemonie van Zweden door de Europese titel te veroveren.