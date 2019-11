Floyd Mayweather is niet van plan om nog terug te keren in de ring. De 42-jarige bokskampioen is klaar met de sport en wil zich op andere dingen richten.

"Ik heb telefoontjes gehad om weer terug te keren, maar mijn gezondheid staat voorop. Boksen is een heel, heel heftige sport. In de laatste jaren zijn veel vechters gestorven in de ring", aldus Mayweather tegen persbureau Reuters.

Het laatste officiële gevecht van de Amerikaan dateert van eind 2017. Destijds rekende hij in de boksring af met MMA-vechter Conor McGregor en ontving hij naar verluidt zo'n 275 miljoen dollar, omgerekend bijna 250 miljoen euro.

Voor de confrontatie met de Ier kwam Mayweather, die al zijn vijftig officiële gevechten won, uit zijn pensioen. Een jaar geleden stond hij in Japan tegenover kickbokser Tenshin Nasukawa, maar dat was een demonstratiepartij.

Een nieuw officieel gevecht lijkt er dus niet meer in te zitten voor Mayweather, die in het verleden vaker zijn afscheid aankondigde. "Maar je moet weten wanneer je moet stoppen. Ik heb een geweldige carrière gehad", aldus de bokser, die in 1998 de eerste van zijn twaalf wereldtitels pakte.

In mei 2015 stond Mayweather in het 'gevecht van de eeuw' tegenover Manny Pacquiao. Hij versloeg de Filipijn op punten en verdiende daar net als met zijn overwinning op McGregor een flink bedrag mee: zo'n 100 miljoen euro.