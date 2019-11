Carmelo Anthony (35) keert ruim een jaar na zijn laatste wedstrijd terug in de NBA. De tienvoudig All-Star in de grootste basketbalcompetitie ter wereld heeft dinsdag een contract voor de rest van het seizoen getekend bij Portland Trail Blazers.

Anthony geldt als een van de beste basketballers van de afgelopen vijftien jaar, maar hij kon na zijn vertrek bij Houston Rockets begin vorig seizoen lang geen nieuwe club vinden.

De 2,03 meter lange forward, die op 8 november 2018 zijn laatste NBA-duel speelde, krijgt nu toch weer een kans in de NBA. Portland Trail Blazers haalde vorig seizoen nog de finale van de Western Conference - waarin de ploeg verloor van Golden State Warriors - maar stelt in de huidige jaargang voorlopig teleur met negen nederlagen en slechts vijf zeges.

"Carmelo is een ster in deze competitie en zal voor ons een gerespecteerde speler in de kleedkamer en op het veld zijn", zegt Neil Olshey, technisch eindverantwoordelijke bij de Trail Blazers.

Anthony debuteerde in 2003 namens Denver Nuggets in de NBA. Na ruim zeven seizoenen in Colorado forceerde hij een vertrek naar New York Knicks, waar hij in het seizoen 2012/2013 topscorer van de NBA werd met gemiddeld 28,7 punten per duel.

De in New York geboren basketballer speelde na ruim zeven seizoenen bij de Knicks nog kort voor Oklahoma City Thunder en de Rockets, waar hij steeds minder indruk kon maken.

Carmelo Anthony (rechts, naast zijn goede vrienden Chris Paul en LeBron James), was het afgelopen jaar alleen toeschouwer bij NBA-duels. (Foto: Pro Shots)

Anthony krijgt contract ter waarde van 2,15 miljoen dollar

Anthony heeft tot nu toe 1.064 NBA-duels gespeeld en noteerde daarin gemiddeld 24,0 punten, 6,5 rebounds en 3,0 assists per wedstrijd.

'Melo' won in 2008, 2012 en 2016 olympisch goud met het Amerikaanse team. Hij staat met 25.551 punten momenteel op de negentiende plaats van de topscorerslijst aller tijden in de NBA.

Anthony tekent bij de Trail Blazers een contract voor één jaar ter waarde van 2,15 miljoen dollar (omgerekend 1,94 miljoen euro). Het is pas zeker dat hij dat bedrag krijgt als hij in januari nog steeds tot de selectie van de club uit Portland behoort.