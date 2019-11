Sanne Vermeer moet de Olympische Spelen in Tokio hoogstwaarschijnlijk missen. De 21-jarige judoka heeft een zware hamstringblessure opgelopen en staat zes tot negen maanden aan de kant.

Vermeer, die uitkomt in de klasse tot 63 kilogram, liep de kwetsuur afgelopen weekend op tijdens een Europa League-meeting in Lissabon. Maandag kwam de ernst van de blessure aan het licht.

De Friezin was met Juul Franssen verwikkeld in de strijd om het enige olympische ticket in de klasse tot 63 kilogram. Eerder dit jaar was Franssen in de strijd om brons op de WK nog te sterk voor Vermeer, die enkele maanden daarvoor zelf EK-brons veroverde.

"Het is moeilijk te bevatten wat er is gebeurd", zegt Vermeer dinsdag op de website van de judobond. "Dit jaar verliep tot nu toe supergoed. In één klap komt daar nu vroegtijdig een einde aan."

Vermeer, dit jaar onder meer winnares bij de Grand Prix van Zagreb, zet nu alles op alles om zo snel mogelijk fit te worden. "Het enige wat ik nu kan doen is me volledig focussen op mijn revalidatie en nog sterker terugkomen."