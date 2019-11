De Nederlandse curlingmannen hebben maandag niet kunnen stunten op het EK in Helsingborg. De ploeg van coach Shari Leibbrandt verloor in de vijfde wedstrijd met 10-3 van wereldkampioen Zweden.

Nederland heeft daardoor vooralsnog slechts één duel gewonnen, zaterdag tegen Engeland (8-5). Oranje ging behalve tegen Zweden ook al onderuit tegen Schotland (3-9, eerder op maandag), Duitsland (4-6) en Zwitserland (4-9).

Oranje staat met nog vier wedstrijden voor de boeg op de tiende en laatste plaats en komt dinsdag opnieuw twee keer in actie, eerst tegen Denemarken en daarna nog tegen Rusland.

Nederland heeft daarin goede resultaten nodig - Denemarken en Rusland hebben ook nog maar één duel gewonnen - om kans te maken op een plek bij de eerste zeven, want daarmee plaatst het zich voor de komende twee WK's.

Deelname aan WK's is belangrijk

Deelname aan de WK's is belangrijk, want daar wordt bepaald welke landen zich rechtstreeks kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2022 in Peking.

Het Nederlandse team op het EK bestaat uit skip Jaap van Dorp, Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Wouter Gösgens.

Nederland presteerde redelijk goed op de voorgaande twee EK's. De equipe van Leibbrandt eindigde vorig jaar als achtste en twee jaar geleden als zevende.