Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez krijgt volgend seizoen zijn broer en Moto2-kampioen Álex Márquez als teamgenoot bij Repsol-Honda. Hij is de vervanger van Jorge Lorenzo, die donderdag bekendmaakte te stoppen.

De 23-jarige Álex Marquez pakte in 2014 de wereldtitel in de Moto3-klasse en reed de afgelopen vijf jaar namens Kalex in de Moto2, waar hij achtereenvolgens veertiende, dertiende, twee keer vierde en kampioen werd. Hij tekent voor een jaar.

Marc Márquez, die vijf jaar ouder is, domineert al jaren in de koningsklasse van de motorsport. De Spanjaard rijdt sinds 2013 namens Honda in de MotoGP uit en greep sindsdien alleen in 2015 naast de wereldtitel.

Drievoudig MotoGP-kampioen Lorenzo maakte donderdag bekend te stoppen. De landgenoot van de broers Márquez reed sinds 2008 in de zwaarste klasse en kroonde zich in 2010, 2012 en 2015 tot wereldkampioen.

Het MotoGP-seizoen werd zondag afgesloten met een race in Valencia. Marc Márquez, al zeker van de wereldtitel, reed in zijn vaderland naar zijn twaalfde overwinning van het seizoen.