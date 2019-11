Joost Luiten heeft de Nedbank Golf Challenge in Zuid-Afrika als tiende afgesloten. De Nederlander werkte zondag op de slotdag zijn minste ronde af, maar eindigde desondanks bij de beste golfers.

Luiten ging op de slotdag op de baan in Sun City rond in 73 slagen, één boven par. Zijn totaal van 284 slagen was wel voldoende voor een fraaie eindklassering in de top tien. Dat leverde hem 93.751 euro op.

De Zuid-Hollander liet een betere klassering op de back-nine liggen. Hij sloeg op de eerste negen holes drie birdies en twee bogeys. Door twee bogeys op de laatste negen holes, kwam hij boven par uit.

De winst op het lucratieve toernooi op de Europese Tour was voor de Engelsman Tommy Fleetwood. Hij rekende in een play-off af met de Zweed Marcus Kinhult, die net als Fleetwood met twaalf slagen onder par was geëindigd.

Met zijn zege streek Fleetwood het lieve sommetje van ruim 2,2 miljoen euro op. Voor nummer twee Kinhult lag er 'slechts' 766.000 euro klaar.