De Nederlandse curlers zijn zondag tegen hun tweede nederlaag aangelopen op het EK. In het Zweedse Helsingborg werd in de derde groepswedstrijd met 4-6 verloren van Duitsland.

Oranje begon het toernooi zaterdag met een nederlaag tegen Zwitserland (4-9), waarna op dezelfde dag met 8-5 werd gewonnen van Engeland. Hierdoor staat de ploeg van skip Jaap van Dorp nu zesde.

De eerste vier in de groep van tien landen plaatsen zich voor de halve finales. Gastland Zweden en Schotland delen met beide drie overwinningen de koppositie.

Die twee landen zijn maandag de volgende twee tegenstanders van Nederland. Verder zijn ook Denemarken, Italië, Noorwegen, en Rusland actief op het EK, dat tot en met volgende week zaterdag duurt.

Op het vorige EK eindigde Oranje als achtste en twee jaar geleden als zevende. De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt hoopt in Helsingborg bij de eerste zeven te eindigen, want daarmee plaatst de ploeg zich voor de komende twee WK's.

Deelname aan de WK's is belangrijk, want daar wordt bepaald welke landen zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van 2022 in Peking plaatsen. Het Nederlandse team op het EK bestaat naast Van Dorp uit Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Wouter Gösgens.