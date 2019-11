Marc Márquez heeft zondag de Grand Prix van Valencia gewonnen in de MotoGP. De wereldkampioen was de beste tijdens de laatste race van het seizoen, die in het teken stond van het afscheid van Jorge Lorenzo.

Márquez had aan de meet een seconde voorsprong op de Fransman Fabio Quartararo die op het Circuit Ricardo Tormo als tweede over de streep kwam. De Australiër Jack Miller mocht als nummer drie mee het podium op.

Lorenzo kwam er in zijn laatste Grand Prix niet aan te pas. De 32-jarige Spanjaard bereikte als dertiende de streep. De drievoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de motorsport (2010, 2012, 2015) maakte eerder deze week bekend een punt te zetten achter zijn loopbaan.

Mede door een val in een training bij de TT van Assen miste hij dit seizoen een aantal races, waardoor hij geen rol van betekenis speelde in de WK-stand.

Bendsneyder ver buiten de punten

In de Moto2 was de zege eerder op zondag voor Brad Binder. De Zuid-Afrikaan wist de Zwitser Thomas Lüthi net voor te blijven. De Spanjaard Jorge Navarro eindigde als derde.

Bo Bendsneyder kwam niet in de buurt van de punten. De Rotterdam werd als 24e afgevlagd. Wereldkampioen Alex Márquez eindigde niet in de punten. De Spanjaard ging onderuit en bereikte als laatste de finish.

In de Moto3 wist Sergio García zijn eerste zege te boeken. Hij bleef de Italiaan Andrea Migno slechts 0,005 seconde voor. Nummer drie was de Spanjaard Xavier Artigas. De Italiaan Lorenzo Dalla Porta was al enige tijd kampioen.