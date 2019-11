Letesenbet Gidey heeft zondag bij de Zevenheuvelenloop het wereldrecord op de 15 kilometer verbeterd. De atlete uit Ethiopië noteerde in Nijmegen een tijd van 44 minuten en 21 seconden.

De 21-jarige Gidey was daarmee een stuk sneller dan Joyciline Jepkosgei, de houdster van het oude wereldrecord. De Keniaanse klokte twee jaar geleden in Praag een tijd van 45.37 over 15 kilometer.

Gidey was in Nijmegen ook ruim sneller dan de concurrentie. De Keniaanse Evaline Chirchir eindigde als tweede in 46.32. Eva Cherono (ook uit Kenia) werd derde in 48.14.

Gidey pakte op de WK atletiek dit najaar in Doha het zilver op de 10.000 meter. Ze moest toen alleen Sifan Hassan voor zich laten.

Krumins was de beste Nederlandse

Susan Krumins was de beste Nederlandse op de Zevenheuvelenloop. De 33-jarige atlete zette een tijd neer van 49.37 en dat was goed voor de vijfde plaats.

Bij de mannen ging de zege naar Stephen Kissa uit Oeganda. De 23-jarige Kissa finishte in 41.49 en bleef daarmee de Keniaan Edwin Kiptoo slechts twee seconden voor. De Keniaan Moses Koech (42.05) werd derde.