De Nederlandse curlingmannen hebben op het EK hun tweede groepsduel wel gewonnen. In het Zweedse Helsingborg werd Engeland zaterdag met 8-5 verslagen.

Eerder op de dag opende Oranje het toernooi nog met een 9-4-nederlaag tegen Zwitserland. Voorlopig bezet de ploeg van skip Jaap van Dorp de derde plek in de stand.

"In het begin konden we ons overwicht op de Engelsen niet uitdrukken in punten. Uiteindelijk legden we het in het laatste end zo neer dat zij fouten maakten", keek skip Jaap van Dorp terug.

"Tegen Zwitserland speelden we op zich ook goed, maar een aantal van onze eigen stenen pakten net verkeerd uit. Daar waren we in de tweede wedstrijd veel scherper in."

Oranje hoopt zich te plaatsen voor WK's

Zondag staat voor Nederland de derde groepswedstrijd tegen Duitsland op het programma. Verder zijn ook Denemarken, Italië, Noorwegen, Rusland, Schotland en gastland Zweden actief op het EK, dat tot en met volgende week zaterdag duurt.

Nederland eindigde op het vorige EK als achtste en twee jaar geleden als zevende. De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt hoopt in Helsingborg bij de eerste zeven te eindigen, want daarmee plaatst de ploeg zich voor de komende twee wereldkampioenschappen.

Deelname aan de WK's is belangrijk, want daar wordt bepaald welke landen zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van 2022 in Peking plaatsen. Het Nederlandse team op het EK bestaat naast Van Dorp uit Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Wouter Gösgens.