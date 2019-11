Michael van Gerwen heeft zich zaterdag overtuigend voor de halve finales van de Grand Slam of Darts geplaatst. De nummer één van de wereld was veel te sterk voor Adrian Lewis en treft nu titelverdediger Gerwyn Price.

Van Gerwen nam in Wolverhampton direct afstand van Lewis en gaf de Engelsman geen schijn van kans: 16-6. De Brabander eindigde zijn partij met een gemiddelde van bijna 103.

De dertigjarige Van Gerwen is in uitstekende vorm en kan de Grand Slam of Darts voor de vierde keer winnen. Hij won het prestigieuze toernooi in 2015, 2016 en 2017. In 2012 verloor hij de finale van Raymond van Barneveld.

Van Gerwen liet zich eind vorige maand verrassen in de eerste ronde van het EK darts, maar in de weken daarvoor won hij zowel de Champions League of Darts als de World Grand Prix. Daarna veroverde hij in Amsterdam de titel bij de World Series of Darts Finals.

Gerwyn Price is de volgende tegenstander van Michael van Gerwen. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

Price de beste in weerzien met Anderson

In de strijd om een nieuwe eindzege op de Grand Slam of Darts is Price het volgende obstakel voor Van Gerwen. De Welshman won het toernooi vorig jaar na een verhitte finale tegen Gary Anderson en de Schot was nu zijn tegenstander in de kwartfinales.

Opnieuw was Price een maatje te groot voor de tweevoudig wereldkampioen. Het werd 16-9 in een partij waarin de gemoederen minder hoog opliepen dan een jaar geleden, toen de twee zich erg aan elkaar stoorden en Anderson een duwtje uitdeelde.

De andere halve finale gaat zondag tussen Peter Wright en Glen Durrant. De finale is later op de dag.