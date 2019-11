Mathieu van der Poel heeft zaterdag bij zijn eerste deelname aan een wereldbekerwedstrijd dit siezoen direct gewonnen. De 24-jarige wereldkampioen was na een fraaie inhaalrace de sterkste in Tabor.

Van der Poel troefde de Belg Eli Iserbyt (tweede) af in de laatste honderden meters. Lars van der Haar legde achter het dominerende koppel beslag op de derde plaats en mocht als tweede Nederlander op het podium.

'MVP' moest van achteren starten in Tabor, omdat hij dit seizoen nog niet eerder meedeed in de wereldbeker. Hij had ruim een ronde nodig om de aansluiting met de kopgroep te vinden, maar verloor daarna weer terrein door een fietswissel.

Halverwege meldde Van der Poel zich weer bij Iserbyt, Van der Haar en de Belg Michael Vanthourenhout. Van der Poel en Iserbyt trokken vervolgens samen door, waarna de Brabander slim gebruik maakte van zijn ervaring.

Van der Poel kende een trieste week. Zijn opa - de Franse wielerlegende Raymond Poulidor - overleed woensdag op 83-jarige leeftijd, waardoor het lange tijd onzeker was of Van der Poel acte de présence zou geven in Tabor.

"Het was een heel emotionele week voor ons. Ik ben daarom ook heel blij om hier te winnen. Tabor is een van mijn favoriete wedstrijden. Ik heb hier veel geschiedenis", zei Van der Poel na afloop.

Worst wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen won Annemarie Worst in Tabor. De 23-jarige Gelderse luidde het oranjefeestje in, want ook de plekken twee (Ceylin del Carmen Alvarado), drie (Yara Kastelijn) en vier (Lucinda Brand) werden bemachtigd door een Nederlandse.

Del Carmen Alvarado had aanvankelijk de beste papieren. Ze nam meteen na de start de leiding en had na de eerste van vijf ronden een voorsprong van zo'n tien seconden op Worst en Kastelijn.

Worst dichtte het gat echter in de volgende ronde, waarna zij en Alvarado samen lange tijd vooruit bleven. Worst plaatste in de slotronde een versnelling en reed relatief simpel weg bij Alvarado.

Zodoende boekte Worst haar tweede zege van het seizoen in een wereldbekerwedstrijd. Ze was vorige maand ook al de beste in Bern, voor Del Carmen Alvarado. Worst was afwezig in de eerste twee wedstrijden in de Verenigde Staten.

"Ik had niet zo'n goede start en moest flink aan de bak om bij Ceylin te komen. Het was een zwaar parcours, dus ik besloot tot het laatste klimmetje te wachten om mijn demarrage te plaatsen", aldus Worst.